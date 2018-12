12 dic 2018

Si tuviéramos que recomendar una fuente de inspiración a las futuras novias para organizar su boda, además de Mujerhoy.com, sin duda Instagram sería nuestra primera opción. Ideas de decoración súper originales, los mejores fotógrafos, los sitios más espectaculares para celebrar el enlace, tendencias para looks de invitada y, sin duda, los vestidos de novia más bonitos están en la red social de fotos.

Este 2018 ha sido el gran año de las bodas, de la de Meghan Markle a la de Marta Ortega, pero Instagram no se ha quedado atrás y nos ha descubierto a novias súper originales y maravillosas, como esta con un precioso vestido de tweed para una boda de invierno, o esta otra que revolucionó las redes y cambió por completo nuestra idea sobre cómo es un look nupcial. Pues bien, entre todos ellos, este año nos quedamos con este impresionante diseño que nos propone la línea White Alice de Alicia Rueda.

Porque este vestido de novia, no solo es un vestido de novia: se trata de un look súper original que combina un dos piezas de cóctel blanco con falda lápiz con abertura y top peplum con detalle de tirantes en contraste con unos pantalones capri debajo, una opción perfecta para hacer un cambio de look durante el banquete o la fiesta y, sin duda, una propuesta impecable para una boda civil.

Por si fuera poco, están los complementos... Ese cinturón en forma de lazo negro, que marca la silueta y rompe el 'blanco radiante' poniendo una nota súper original. Ese pamelón al más puro estilo Bianca Jagger con un velo bordado con flores en contraste. Esas sandalias joya.

Ese 'allure', en definitiva, que lo convierte en nuestro favorito de Instagram este 2018.

