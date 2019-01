31 ene 2019

El estilo único que caracteriza a Mery Turiel no es ningún secreto. Cada look que elige, tanto diarios como de fiesta, están muy cuidados y podemos comprobarlo simplemente echando un vistazo a su Instagram. La última prenda con la que nos ha sorprendido ha sido este vestido de fiesta de la firma Yolancris, que podría ser el vestido perfecto para una novia original y diferente. Romper estereotipos con bordados en tonos grises, detalles en plata, aplicaciones en el cuerpo del vestido y lo que más nos ha gustado, el detalle de las plumas en el escote de off shoulder, son pura fantasía.

Yolancris es una firma de vestidos de novia que revolucionó el sector de la moda nupcial con sus creaciones distintas y perfectas para novias de hoy en día. Cada uno de sus diseños están elaborados de manera artesanal en su atelier de Barcelona. Su característica combinación de diseños innovadores y su cercanía con las tendencias prêt-à-porter junto con la producción artesanal hacen que su evolución sea constante.

Mery además, combina este diseño con un maquillaje en tonos oscuros que son perfectos para completar este espectacular look para novias atrevidas con color de labios burdeos y un juego de tonos marrones y cálidos en el ahumado de sus ojos. Con un look así, ¿quién no se arriesgaría el día de su boda?

