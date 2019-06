8 jun 2019

Este conjunto tan alegre podría haber pasado más inadvertido en la web de Mango, incluso puesto sobe el cuerpo de maniquíes en cualquiera de sus tiendas, pero no sucedería nunca si es un look de una influencer y esa influencer es María Pombo… Así que se nos han abierto los ojos como platos al descubrir que se trata de un dos piezas de la firma española low cost y que además podemos llevar con mucho estilo también por separado, no necesariamente como ha llevado ella.

Se trata de estas dos piezas de Mango que están disponibles aún en todas las tallas. María Pombo, a punto de dejar atrás una etapa de su vida y dar comienzo a otra muy importante, lo llevó durante los primeros días de vacaciones en Ibiza, donde todavía sigue de despedida de soltera de su hermana y una amiga. Porque este año la familia Pombo tiene mucho que celebrar y les esperan días tan bonitos como los que llevan viviendo desde hace casi un año, cuando publicó la noticia de que se convertiría en la novia del año.

Su conjunto, con el que ha posado para varias fotos de Instagram y con el que la han pillado los paparazzis en la playa, está disponible desde 29,95 euros en Mango. Creemos que se trata de uno de los conjuntos a los que más partido sacaremos los próximos meses. ¿No crees?