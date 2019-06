25 jun 2019

Pero, ¿Karlie Kloss no se había casado hace unos meses con un impresionante vestido de novia de Dior? La respuesta es sí, en el mes de octubre. Entonces, ¿se ha vuelto a casar? ¿con el mismo marido? Sí, y sí. La modelo y Joshua Kushner han renovado sus votos en una fiesta de inspiración 'country folk' rodeada de familia y amigos (Orlando Bloom y Katy Perry entre ellos) en un rancho en Wyoming.

Al mismo tiempo que María Pombo y Belén Esteban, pero a años luz de estilo de las españolas, Karlie Kloss se ha re-casado con un imponente vestido de inspiración retro de Jonathan Simkhai que, sorprendentemente, es mucho más barato que cualquiera de los vestidos de novia que podemos encontrar en una tienda 'normal': cuesta, al cambio, menos de 1.400 euros.

Con escote 'off the shoulders', mangas con gran volumen, bordado inglés sobre popelín blanco y un favorecedor corsé, el nuevo vestido de novia 'low cost' de Karlie Kloss nos transporta a otra época.

La modelo y su marido ambientaron toda la celebración con una estética 'country', y como no hay dos sin tres, Karlie Kloss terminó la fiesta de su boda con un tercer vestido de novia, también con escote 'off the shoulders', detalles de plumetti en mangas y falda con volantes, que remató con un sombrero 'cowboy'.

