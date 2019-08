29 ago 2019 Karen rodríguez

Una de las preguntas más frecuentes que se hacen todas las parejas de novios cuando empiezan a organizar su boda es: ¿cuándo debo entregar las invitaciones de boda? Según el protocolo, la respuesta es muy sencilla: 3 meses antes de la boda es el momento adecuado para hacerlo. Pero la vida real es más complicada, y dependiendo del tipo de boda, el origen de tus invitados, el mes de la boda, etc., la cosa cambia.

Si estás organizando una boda de destino, es decir, que la boda se va a celebrar en otro país, tendrás que avisar con mucha más antelación a tus invitados. En este caso, unos 6 meses antes de enviar la invitación puedes enviarles un 'save the date'. Se trata de una especie de preinvitación que sirve para anunciar que están invitados a tu boda. Este 'save the date' incluye mucha menos información que la invitación, tan solo se pone la fecha de la boda y el lugar. En este caso tan solo tendrías que poner la ciudad y el país, no la dirección exacta.

Si la tuya no es una boda de destino, pero tienes invitados de varios puntos del país, o incluso de otros países, también puedes enviarles un 'save the date' o simplemente enviarles la invitación con, al menos, 6 meses de antelación. De esta manera tendrán tiempo de buscar los mejores precios para vuelos y hoteles, además de organizar sus vacaciones, o pedir días libres en el trabajo si así lo necesitan.

En caso de que estés organizando una boda temática en la que haya requisitos muy específicos de 'dress code', como una boda medieval o una con temática años 20, deberías enviar las invitaciones unos 4 o 5 meses antes para dar tiempo a tus invitados a encontrar el look perfecto.

Y si eres de las que prefiere dar en mano todas las invitaciones, porque te parece mucho más personal y quieres ver la reacción de tus invitados en persona, también tendrás que empezar a entregarlas con más tiempo. En este caso calcula cuántas invitaciones tienes que entregar, y cuánto tiempo vas a necesitar para hacerlo. Y ten en cuenta que la última invitación debes entregarla, como mínimo, 3 meses antes de la boda.

