28 sep 2019

Marta Pombo se casó hoy con Luis Giménez, en un festejo muy parecido al de su hermana, María, quien hace tres meses dio el sí, quiero. Ambas eligieron Santander como escenario de la ceremonia. Dejando atrás los rumores de infidelidad por parte del novio, Marta contrajo matrimonio en el Santuario de Nuestra Señora de Latas con un vestido vaporoso de líneas sencillas y naturales, con escote de pico con solapas, media manga ligeramente abullonada en los puños, de la firma nupcial madrileña Claudia Llagostera. Y un detalle que no se puede obviar: el detalle de la espalda abierta con una amplia cola que portaron sus hermanas.

En cuanto a su look beauty, Pombo se decantó por una sencilla coleta con onda marcada y un maquillaje en tonos nude. Los pendientes de la influencer fueron diseñados por Gold&Roses, una de las preferidas de la Reina Letizia. Según explican desde la marca, se trata de un diseño exclusivo de varios pendientes inspirados en la nueva colección de la firma, Saudade. Y como complemento ha elegido un ramo de girasoles.

Entre las invitadas no faltaron Marta Lozano, Teresa Andrés Gonzalvo, María F. Rubíes y, como no, sus hermanas Lucía y María Pombo.

La historia de amor

La pareja se conoció en Santander y ahora unen sus vidas tras ocho años de relación. Pero no fue hasta septiembre de 2018 durante un viaje a Australia que Luis le pidió matrimonio. "Pues va a ser que al final nos casamos, Luis. Siete años son muchos años... He reído, he llorado, he cantado, bailado, viajado... ¡Y todo a tu lado! He aprendido a querer con todo mi corazón, a valorar todo lo que me rodea, a soñar en aventuras nuevas, ¡¡y a ser muy pero que muy feliz!! No se me ocurre mejor persona con la que pasar la vida haciendo el loco por cada rincón del mundo, montando en long, disfrutando de todo, ¡¡y formando una familia de mini rubios y mini morenas!! (Lo de que vayan descalzos ya lo hablaremos). ¡Gracias por hacerme descubrir que la vida es muy corta como para no disfrutar cada segundo de ella! Que hay que exprimir todos y cada uno de los momentos que vamos a vivir juntos. Y hacer eso contigo es muy fácil porque tu felicidad es la mía y la mía es la tuya. ¡¡Si quiero hoy y siempre!!", escribió Marta en una publicación en su Instagram.

Pocos meses antes del enlace la polémica manchó los preparativos de la boda. Una supuesta infidelidad de Luis Giménez los puso en el ojo del huracán, sin embargo, Marta decidió seguir adelante con su matrimonio. Y hoy ya son marido y mujer.