20 dic 2019

Paula Echevarría está en plena gira promocional del último (y esperadísimo) capítulo de 'Velvet Colección', y después del estreno en Madrid, acudió junto a algunos de sus compañeros de reparto a hacer lo propio en 'Late Motiv'. Antes de entrar a plató, la actriz tuvo tiempo de posar (y compartir en Instagram) una foto con Javier Rey, Diego Martín y una elegantísima Marta Hazas vestida de Juan Vidal. Pero lo que de verdad nos dejó impactadas fue el 'no vestido de novia' de Paula...





VER 14 FOTOS De Paula Echevarría a Andrea Duro: Las chicas Velvet se despiden con sus looks más especiales

De blanco, y con un original dos piezas que combinaba un sugerente cuerpo de encaje con transparencias y un favorecedor pantalón 'paper bag' de cintura marcada con detalle joya, Paula Echevarría cambió por completo su registro de estilo de la noche anterior (cuando lució un vestido princesa negro con escote palabra de honor de Isabel Sanchís) y sorprendió con este conjunto de inspiración nupcial de Alicia Rueda.

La diseñadora, que crea colecciones tanto de invitada como de novia, siempre está bajo nuestro radar sartorial en Instagram, y suyo es uno de los mejores y más originales looks de novia que hemos visto en Instagram en mucho tiempo. Por eso, al ver el nuevo look de Paula Echevarría, tan blanco y radiante, no hemos podido evitar imaginárnosla dando el 'sí, quiero' con este maravilloso conjunto de pantalón ideal para novias atrevidas que quieran marcar la diferencia el día de su boda.