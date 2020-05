22 may 2020

Compartir en google plus

Su reciente obligatoriedad ha provocado que la venta de mascarillasse haya disparado y que las firmas de moda centren sus objetivos en confeccionar este complemento que será el que nos acompañe sí o sí durante un tiempo. Muchas son las marcas que ya han incluido en sus colecciones mascarillas con diseños divertidos, como las que Agatha Ruiz de la Prada venderá en Lidl, y se prevé que Stradivarius sea la primera firma de Inditex en tenerlas. Un mercado muy explotado que también ha llegado al mundo wedding. Las bodas han vuelto a reanudarse y la celebración de estas ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos, por ello muchas novias tendrán que incluir una mascarilla a juego con su vestido y firmas como Miguel Marinero o Candelas y Felipa lo han hecho posible.





VER 9 FOTOS Vestidos novia low cost que querrás en tu armario (aunque no te cases)

Parece una locura, ¿verdad? Quién podría imaginar a una novia dando el "sí, quiero" con una mascarilla puesta. La situación que vivimos ha provocado un cambio radical en nuestras costumbres para dar paso a una "nueva normalidad" que las marcas hacen más llevadera. Miguel Marinero ha lanzado una colección de compuesta por 8 mascarillas diferentes entre las que se encuentra un diseño especial para novias. Se trata de una mascarilla en tul bordado con crepe y con sujeción de una goma forrada en blanco. Un modelo que tiene un precio de 35 euros y que, aunque sea difícil, consigue dar ese punto elegante a un accesorio al que no estamos nada acostumbrados.

Por otro lado, firmas como Candelas y Felipa han tenido en cuenta no solo a las novias, si no también a las invitadas, con un modelo más elegante para combinar con el look que lleves a tu próximo evento. Y es que, según comenta el directo de la firma "la idea de crear estas mascarillas ha nacido por petición de algunas de sus clientas para sus próximas bodas y eventos". En este caso, se trata de una mascarilla reutilizable en color blanco con sujeción de doble cinta de raso creadas con telas recicladas de la propia firma. Además, tienen un fin solidario, ya que por cada mascarilla vendida, donarán 2 euros a Cáritas.