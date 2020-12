18 dic 2020

Hace tiempo que el verano dejó de ser nuestra estación favorita de bodas y tenemos que reconocer que las novias de invierno (como esta, con pantalones y abrigo) nos vuelven locas. Por eso, en este 2020 que ha cambiado las reglas del juego también en el universo nupcial, que ha hecho que el amor tenga que celebrarse en 'petit comité' y en el que nos hemos enamorado del original look de Natalia Vodianova, pero también de vestidos customizados de Zara como esta que te enseñamos hace unos meses, nuestro flechazo más fuerte para terminar el año no podía ser con otra que no fuera Nina Flohr, la novia de la que todo el mundo habla en Instagram... y no solo porque se haya casado con un príncipe en una boda secreta de cuento en Suiza.

La última boda real del año ha sido secreta y privada, como la de la Princesa Beatriz de York: Nina Flohr (directora ejecutiva y heredera de VistaJet, la compañía de aviación privada de lujo favorita de los más ricos) daba el 'sí, quiero' en una ceremonia civil en la exclusiva estación suiza de St. Moritz, al Príncipe Felipe de Grecia, hijo del Rey Constantino y Ana María y sobrino de la Reina Sofía (y primo de nuestro Rey Felipe).

Los novios, que se prometieron el pasado verano en la isla griega de Ítaca, han celebrado su boda civil en una ceremonia privada a la que solo han acudido una treintena de invitados, entre los que se contaba a la Infanta Cristina y a su hija Irene. Para este acto en 'petit comité' (se espera una boda religiosa más multitudinaria cuando pase la pandemia, probablemente en Grecia), Nina Flohr ha apostado por un original traje de tweed blanco rojo de Chanel que está dando mucho de qué hablar.

El traje de Chanel que ha llevado Nina Flohr en su boda con Felipe de Grecia pinit

El dos piezas, que pertenece a la colección otoño-invierno 2020/21 y que vimos en el desfile de la Maison en París hace unos meses, combina una chaqueta de tweed blanco con ribete festoneado y detalles joya bordados, con una original falda midi recta con botonadura delantera (el diseño original iba abierto y con unos shorts debajo). En un derroche de estilo magnífico, Nina Flohr lo ha combinado con unas románticas medias de encaje blanco, unos salones de Valentino y un gran lazo en el pelo rematando un sencillo semirrecogido.

Suponemos que, como muchas otras mujeres este año, Nina Flohr también tendrá reservado su vestidazo de novia para su particular 'gram boda griega' (y Real) que se espera cuando pase la pandemia del Coronavirus, pero lo cierto es que, con este look tan impresionante y original, nosotras no necesitamos más para coronarla como la novia más elegante y con más estilo de 2020.