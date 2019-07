31 jul 2019

Compartir en google plus

A pesar de que los rumores sobre la posible cancelación del desfile de Victoria's Secret eran cada vez mayores, no esperábamos que el fin de una de las citas más importantes de mundo de la moda llegara tan rápido. La extrema delgadez de los ángeles y el afán por representar una mujer irreal e idílica había provocado pérdidas a la firma y, si hace unos meses confirmaban que no iba a ser retransmitido por televisión, Shanina Shaik, una de las modelos que desfila desde 2011, ha hecho de esos rumores una noticia real: "Desgraciadamente, el desfile no va a celebrarse este año".

Ha sido durante una entrevista para The Daily Telegraph en Australia, cuando la modelo ha desvelado que este año no tendrá lugar el tan esperado desfile de Victoria's Secret. "Me siento rara, porque todos los años por estas fechas estoy entrenando como un ángel", explicaba la top haciendo referencia a la dura y extricta rutina de dieta y deporte a la que se ven sometidas en los meses previos al desfile. Este, junto al cambio de mentalidad en cuanto a cánones de belleza se refiere, podrían ser dos de los motivos que han hecho que la firma cancele una cita tan importante.

Las cifras millonarias que rodeaban a este desfile eran cada vez más bajas. En 2018 perdió casi el 50% de su valor y registró mínimos históricos de audiencia en Estados Unidos: 3,3 millones, cuando años atrás rozaban los 10 millones. Unos valores que ni la retirada de Adriana Lima y ni el fichaje de las mejores modelos y cantantes conseguían recuperar. Cifras que podrían deberse también al inicio del movimiento #MeToo, a las críticas que hablaban de la hipersexualización de las protagonistas y al rechazo por parte de la firma de modelos de tallas grandes y transexuales.

A pesar de esta noticia, Victoria's Secret fichaba hace unos meses a Alexina Graham, Leomie Anderson, Grace Elizabeth y Barbara Palvin, esta última suscitó la polémica al ser catalogada como modelo curvy con 55kg de peso. Cinco nuevos ángeles con los que deja claro que, a pesar de que no habrá desfile, la firma tiene preparado algo con lo que reinventarse. La propia Shanina Shaik ha hablado de ello en la entrevista: "Estoy segura de que en el futuro algo ocurrirá. Tengo la certeza de que están intentando trabajar en el branding y en nuevas formas de hacer el desfile porque es el mejor del mundo". Desde la marca todavía no se han pronunciado, pero no tardaremos en tener noticias de lo que será, sin duda, una nueva era.

No te pierdas...

- ¿Es Bárbara Palvin una 'curvy'? Modelos e 'influencers' responden a Victoria's Secret

- ¿Quieres el culo de los ángeles de Victoria’s Secret? Prueba estos ejercicios

- Alessandra Ambrosio cumple 38 años con una nueva vida