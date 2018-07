26 jul 2018

Paula Echevarría continúa disfrutando de sus vacaciones en Chiclana de la Frontera (Cádiz) junto a su pequeña Daniela. Unos días de relax en los que la 'it girl' no ha dejado de lado sus 'looks', concretamente ha sido uno de sus últimos modelitos el que ha hecho enloquecer a sus seguidoras.

Nos referimos a un vestido maxi largo de la firma ba&sh con estampado floral con caída plisada y un tanto acampanada que desprende estilo 'boho' por sí solo y que sin duda ha pasado a ser la nueva prenda estrella de la actriz.

Paula Echevarría lució un modelo de maxi vestido de ba&sh. pinit

Un diseño muy favorecedor que cuenta también con aperturas laterales a la altura de las costillas y que hace de este un modelo súper original.

Vestido largo blush, 264 euros. pinit

Tanto ha gustado a sus fans en las redes sociales, que el vestido ya figura como agotado en la web de ba&sh en todas las tallas. Y es que el 'efecto Paula Echevarría' ha vuelto a ganar de nuevo incluso a pesar de que su precio, aunque con descuento, no está al alcance de todos los bolsillos (264 euros).

No sabemos si la firma decidirá reponerlo en su web pero por si acaso no es así hemos seleccionado un modelo similar inspirándonos en el 'look' de Paula Echevarría y este ¡aún sigue disponible!

Vestido Belize, 154 euros. pinit

¡Date prisa! No sabemos lo que durará en la web.

