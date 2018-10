5 oct 2018

Aunque este otoño-invierno los pantalones vienen jugando muy fuerte, la competencia entre las marcas para conseguir el vestido más deseado de la temporada es feroz. El reto es difícil: no puede ser ñoño, pero tiene que ser romántico; buscamos algo femenino pero que no se pase de caricatura; y nos encanta un estampado espectacular pero que no se pase de sofisticado para poder llevarlo sin problemas también durante el día. Pues bien: prueba superada. Zara tiene el vestido más bonito y versátil de la temporada.

Se trata de un diseño fluido de cuello subido y en línea evasé, con lo que sienta bien a prácticamente todas las siluetas (hasta la 42-44, que a la firma de Arteixo se les ha olvidado ampliar este preciso vestido hasta la XXL: ¡error!). Su fuerte además de su ligera línea A es el magnífico estampado: unas preciosas flores blancas de tamaño mediano sobre fondo negro. El vestido es tan bonito (39,95 euros), que las estilistas de Zara no se cansan de combinarlo con todo.

Como el tono del vestido es discreto, quedan genial esas sandalias de tiras con los calcetines azul fosforito: le dan el punto de moda que necesita para llevarlo por la noche. Sobre ese estilismo Zara hace de todo, como sobre poner varios jerseys que convierten al vestido en falda.

Aunque el vestido funciona con cualquiera de los botines que se llevan esta temporada, versión cowboy o más disco, el truco de las sandalias con calcetines llamativos es un acierto: en este look con un jersey confeccionado con hilo metálico, dominan los calcetines rosa. El contraste no es apto para todos los públicos, pero queda genial.