22 oct 2018

Parece que Zara ha vuelto a ser responsable de otra de las prendas virales del otoño. Así es, la firma de ropa ha hecho protagonista a otra de esas prendas que ya figura en la lista de caprichos de muchas y que si aún no la tienes entre tus favoritos estamos seguras de que cuando leas esto, la vas a querer tanto como nosotras.

Lo más sorprendente es que se trata de una chaqueta de punto que a primera vista puede parecer bastante sencilla, pero que cuenta con detalles entremezclados que hacen de esta otra de las prendas más irresistibles para este otoño.

Chaqueta de puntos con diseño fruncido en mangas y bajo. pinit

Primeramente tenemos que contarte que es una chaqueta cropped de punto que cuenta con detalles trenzados en su diseño, además de fruncidos en las mangas y en el bajo, manga corta y ligeramente abullonada, además posee botones en la parte frontal de color dorado que le dan el toque estrella a este mix de detalles.

Solo está disponible en una talla. pinit

Por todo esto no nos extraña que ya figure en la lista de deseos en '21 Butttons' de muchas usuarias y que además solo se encuentre disponible en la web en una de las tallas. ¡Pero tranquila! Si no has dado con tu talla aún podrás encontrarla en algunas tiendas, eso sí, seguro que no por mucho tiempo.

Chaqueta cropped en color naranja tostado, 17,95 euros. pinit

Y es que además de llevar uno de los colores del otoño (el naranja tostado) también es 'low cost' ¡Como lo lees! Su precio es solo de 17,95 euros. ¡Consíguela antes de que se agote!

