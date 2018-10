27 oct 2018

Lo que une a Paula Echevarría y a María de Operación Triunfo 2018 no es otra cosa que la moda. En la misma semana ambas han lucido los mismos botines con estampado de cebra y han conseguido que Mango esté a punto de agotar este calzado. Habían pasado desapercibidos ante nuestros ojos hasta que ellas los han lucido y ahora las tallas disponibles han desaparecido. Puede que tengas suerte y cuando llegues a la web (o a la tienda), tu número esté en stock.

Paula Echevarría, aprovechando el buen tiempo que hacía en la capital hace tan solo unos días, los combinó a la perfección con un mini vestido y una blazer con estampado de pata de gallo. Como era de esperar, el look de la actriz no ha defraudado. Pero tampoco lo ha hecho el de María. La triunfita no solo nos dejó con la boca abierta con su interpretación de ‘ex's and oh's' si no que su outfit para la actuación se ha convertido en todo un objeto de deseo por todas las ‘instagramers’, entre las que nos incluíamos. Dando un giro de 180 grados al look de Paula, ella llevó este calzado de una forma mucho más casual, más moderna atrevida. Con pantalones color kaki de Bershka y un top de lentejuelas, María se ha coronado con este look como una de las mejores vestidas de la semana. ¿Quién te parece que los lleva mejor?

Paula Echevarría y María con botines de Mango.

Hasta el momento no hemos visto unos botines más originales que estos. Así que si a ti también te han gustado, ve corriendo a ver si tienes suerte, porque solo hay tres números disponibles. Son de Mango, cuestan 79,99 euros… ¡Y tienen toda la pinta de ser muy cómodos!

Botines de Mango.

