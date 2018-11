10 nov 2018

Compartir en google plus

El vinilo ha llegado de golpe a nuestras vidas y todos nos hemos encargado de hacerle un hueco en el armario. Da la impresión de que este tejido setentero no pasa de moda y por eso aún hoy seguimos viéndolo en mogollón de prendas de firmas de lujo y ‘low cost’ y nos siguen pareciendo una apuesta garantizada. Además, siempre se cuela en algún look de las ‘it girls’ del momento y eso hace que nos inspiremos a la hora de combinarlo.

La última en llevarlo ha sido Dulceida, que mientras que preparaba la maleta para su viaje a Las Bahamas, la influencer nos ha enseñado una de sus últimas adquisiciones. Se trata de unos pantalones rojos de vinilo de Tezenis En todas las tiendas físicas y en web lo tendrás disponible por 25,99 euros. ¡Nosotras ya lo tenemos y sientan genial!! Ella ha querido combinarlos con tacones y jersey rojo, haciendo un total look de este color que no cabe duda de que es su favorito...

Pero ella no es la única que se atreve a llevarlos… Nina Urgel, las Kardashians, Teresa Andrés o Chiara Ferragni son algunas de las fashionistas que se han encargado de hacer engrosar la lista de ‘influencers’ que apuestan por looks con vinilo. ¡Dan un toque especial al look!

Además...

10 sudaderas que podrían estar en el armario de Dulceida

Dulceida apuesta por el mono de invierno más genial de Mango