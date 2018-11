12 nov 2018

Si tenemos que hablar de un accesorio que aporte personalidad a nuestros 'looks', sin duda, tenemos que hablar del accesorio de la temporada: la gorra marinera.

Un imprescindible que arrasa cada temporada de otoño-invierno y que este año no iba a ser menos. La primera en recordárnoslo fue nuestra 'it girl' favorita, Paula Echevarría. Y es que la actriz ya se declaró fan de este complemento el pasado año y esta emporada nos lo ha vuelto a proponer a través de uno de sus 'looks' otoñales.

Pues bien, parece que el resto de 'influencers' ya han tomado nota y se han unido al accesorio más viral de la temporada. Una de las últimas en apuntarlo entre sus favoritos otoñales ha sido Lovely Pepa.

Así es, la conocida bloguera se ha decantado por un modelo de gorra marinera de polipiel que nos ha encantado y que podrás copiar en su versión más 'low cost' gracias a Bershka.

Una gorra marinera con efecto piel y detalle de botones metálicos en color negro con la que podrás copiar el 'look' de la 'influencer', que además solo te costará 9,99 euros y que aún tienes disponible en la web de la firma.

Gorra marinera efecto piel, 9,99 euros. pinit

¿Aún no te has hecho con la tuya esta temporada?

