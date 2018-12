23 dic 2018

Es invierno, hace frío y los abrigos de pelo son lo más apetecible del mundo. Pero también existen otras opciones que seguramente no se te hayan pasado por la cabeza pero que gracias a Sara Carbonero tenemos más probabilidades a la hora de vestir estos días…

La presentadora de televisión se ha dejado ver en su cuenta de Instagram con una chaqueta de cuero negra. Vaya, la de toda la vida que todas tenemos de fondo de armario. Pues ella, para seguir dando vida a esta prenda básica, ha decidido llevarla con una especie de rebeca debajo y así protegerse del frío de diciembre.

Debajo de dicha rebeca se deja ver una camiseta de rayas horizontales. Viene a ser un look con varias capas, pero muy diferente a todos los que estamos acostumbradas a ve estas fechas. Frío, lo que se dice frío, no pasaría porque ha rematado su look con unos jeans rotos. ¡No podemos ser más fans de este look! Así que solo nos queda volver a sacar la chupa de cuero y empezar a combinar con todo lo que tenemos… ¡Es una prenda muy versátil!

