27 dic 2018

Ya lo predijo Coco Chanel: quien tiene un LBD (little black dress) tiene un tesoro. Y no lo decimos nosotras (ni Coco Chanel), lo confirman las famosas que, como Sara Carbonero o la influencer My Peep Toes, no dudan ni un solo segundo en apostar por el vestido mini de color negro para sus ocasiones más especiales. La última en lucirlo ha sido Pilar Rubio, que no lo ha elegido para cualquier evento, si no para celebrar y felicitar la Navidad en un christmas junto a su familia.

El look de Pilar Rubio no solo confirma que el clásico LBD nunca pasará de moda, si no que las aberturas en prendas asimétricas son tendencia esta temporada. Sobre todo en jerséis. Porque además de copiar la prenda de punto con aberturas de Cristina Pedroche, también hemos podido ver a la presentadora con un jersey asimétrico en su cuenta de Instagram.

Pero volviendo a lo importante: si todavía no tienes un vestido mini negro en tu armario ya es hora de que te hagas con uno y verás como te soluciona cualquier evento. Además, hace tipazo y pronunciará tus curvas de la forma más sexy. Fichas estos tres vestidos low cost de fiesta en Asos del mismo estilo que el de Pilar Rubio y deja de pensar en tu modelito para triunfar en Nochevieja. ¡Corre que estás a tiempo!

Mini vestido con cuello halter y volante de ASOS. (44,99 euros). pinit

Minivestido tubo de ASOS asimétrico. (41,99 euros). pinit

Minivestido escote pronunciado de ASOS. (23,99 euros). pinit

