17 oct 2018

Pilar Rubio ha vuelto a proponernos otro de sus 'looks' más rockeros. Esta vez lo hacía en 'El Hormiguero' con uno de los retos más difíciles de la historia del programa. En esta ocasión Pilar tuvo que disparar con un arco y atravesar una tostada al salir de la tostadora. Todo un reto que Pilar también ha conseguido lograr. Y es que para la colaboradora no hay nada imposible.

Muestra de ello fue su 'look' escogido para la ocasión. Un 'outfit' formado por unos pantalones de estilo militar, un cinturón de tachuelas y un top de manga larga y semitransparente de 'Peace & Chaos'. Un mix súper rockero, arriesgado y solo apto para las más atrevidas, al que le ha dado el toque estrella con unas de las botas más de moda este otoño.

Así es. La presentadora ha vuelto a dar protagonismo en otro de sus 'looks' a las Dr. Martens, al igual que hizo con su anterior 'look' más otoñal.

Una moda a la que las 'influencers' ya se han unido y que Pilar ya ha fichado como su calzado imprescindible para este otoño.

Un nuevo 'look' con el que la presentadora ha vuelto a arriesgar y que como no... también ha generado debate en las redes. Y es que a pesar de que muchos de los comentarios han sido positivos, también ha habido algún que otro comentario negativo para su 'look'. Sea como sea, lo que tenemos claro es que Pilar ha vuelto a arriesgar y que sea cual sea el 'look' que escoja, ¡ella los luce como nadie!

