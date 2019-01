19 ene 2019

Compartir en google plus

Siempre decimos que todas las modas vuelven, y no podemos estar cada día más convencidas de ello. ¿Recuerdas tus looks con pantalones de campana? Ha pasado mucho más de una década y lo cierto es que este tipo de pantalones o los amabas o los aborrecías. En nuestro caso los recordamos con mucha nostalgia, así que ver que las ‘influencers’ los están dando una nueva oportunidad es algo que nos encanta.

Ha sido María Pombo la encargada de contar que su look, uno de estos ideales para ir a la oficina, salir de compras o tomar el ‘brunch’, estaba formado por pantalones acampanados de Mango. ¡Y cuando hemos visto el look completo nos ha gustado aún más! Elegante e informal al mismo tiempo es el efecto que consigue con estos jeans que ha combinado con una chaqueta militar y un jersey colorido de & Other Stories, que ya te contamos hace poco que nos había robado el corazón.

María Pombo con pantalones acampanados. pinit d.r.

Afortunadamente los pantalones de campana han vuelto con mucho más gusto que anteriormente. Ahora no se llevan exageradamente largo y tapando todo el calzado, si no que lo ideal es que simplemente coja un poco más de forma conforme va terminando la pieza.

Además...

Todo lo que sbemos sobre la boda de María Pombo

María Pombo anuncia su boda

Así nos imaginamos el vestido de novia de María Pombo