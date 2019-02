10 feb 2019

Poco nos podíamos imaginar al finalizar el 2018 que este 2019 las piezas neón (especialmente verde) llegarían al calzado y a las prendas exteriores como los abrigos o gabardinas. Pero sí, Zara ya se ha hecho con el protagonismo una vez más y ha lanzado no solo las botas que ya llevan las influencers en este color tan chillón, sino el abrigo más vistoso que hemos visto en los últimos años. ¿Alguien pasa desapercibida con una pieza así?

Abrigo neón de Zara: 99,95 euros. pinit d.r.

Hablamos de la pieza que ya lució María Fernández Rubíes y que combinó a la perfección con un jersey blanco y un bolso metalizado que ns robó el corazón. Pero no solo ella tiene el abrigo masculino más famoso del momento; cientos de chicas más, todas ellas fieles seguidoras de la moda y de las últimas tendencias ya lo han lucido en sus respectivas cuentas de Instagram. Está disponible en el grande Inditex, en todas las tallas por 99,95 euros.

Nosotras nos encontramos entre el sí y el no, pero tenemos que reconocer que la prenda es de lo más llamativa y nos quedarían ‘outfits’ envidiables. Pero viendo que son muchas las influencers que lo lucen, nos recordamos a nosotras mismas que no hay que tener miedo a lucir estos colores tan vistosos. ¡Dan luz a nuestros looks!

