14 mar 2019

Compartir en google plus

Poco a poco el clásico leopardo que abrió la veda de los estampados animal, comienza a alejarse de las prendas low cost para dar paso a otros menos vistos y mucho más originales como el tigre, el guepardo o la serpiente. Pero hay uno en particular que va a arrasar esta primavera y no, no es el print de vaca a pesar de que esté triunfando entre famosas como Meghan Markle, Victoria Beckham o Jessica Alba.

Estamos hablando de la cebra, el estampado que hemos visto sobre la pasarela de la mano de firmas como Phillip Lim o Maryam Nassir Zadeh, en el street style, en los looks de famosas como Kendall Jenner o Bella Hadid o en firmas súper low cost como Shein.

Ahora H&M se ha sumado a esta tendencia para confirmar que será el estampado estrella de la temporada. Sedona, la nueva colección de H&M Studio ambientada en los tonos tierra del desierto de Arizona, viene cargada de este gráfico tan salvaje y sexy, tanto en el tradicional blanco y negro como en una atrevida gama de colores tropicales.

1. Vestido con rayas de cebra. (99 euros). 2. Falda drapeada (79,99 euros). 3. Botines piel. (129 euros). pinit h&m

Vestidos, traje de chaqueta y pantalón, faldas, blusas, botines y pendientes son algunas de las prendas que podrás conseguir a partir del 21 de marzo. Y lo mejor: el equipo de diseñadores sabe que este animal print de cebra va a seguir dando mucha guerra en verano, por eso ha creado un bañador asimétrico, un bikini y unas sandalias para elevar todos tus looks veraniegos.

No te pierdas...

-Este mono con estampado floral ha conquistado a las 'influencers'

-Todas las tendencias que ya nos hacen soñar con el verano

-Hemos encontrado la versión barata del mono worker de esta influencer