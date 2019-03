27 mar 2019

Sí, sabemos de sobra que hasta mayo no debemos quitarnos el sayo pero el buen tiempo de la primavera ya ha hecho que nos olvidemos del abrigo y busquemos los mejores looks de entretiempo, o lo que es mejor: que ya tengamos más que fichadas las tendencias de la temporada que vienen pisando fuerte para los meses más calurosos. Y es que ya es hora de dejar atrás los tejidos de invierno y dar paso a otros como el crochet: el material que está triunfando en Stradivarius y al que no se van a poder resistir ni las famosas que más saben de moda ni las influencers con más estilo.

¿Por qué no ir renovando el armario con estas prendas de punto crochet que hemos fichado en el low cost de Inditex? Son las prendas que mejor te van a sentar esta primavera: versátiles, cómodas, fresquitas y bonitas las mires por donde las mires. Además tienes varias opciones y seguro que vas a dar con la que más te guste.

Todo o nada

Si lo tuyo son los total looks y el estilo hippie y effortless, ficha este conjunto crochet de top (15,99 euros) más pantalones culotte (25,99 euros) en tono beige. Una opción fácil que solucionará cualquiera de tus outfits casual en las tardes más primaverales. Añade al conjunto una cazadora que será tu mejor aliada para sobrevivir a las temperaturas más suaves.

Para comprar ahora y estrenarlo ya

El crochet no solo es para el verano, en Stradivarius también encontramos opciones para el entretiempo, esos días en los que no sabes muy bien si salir con bufanda y botas o directamente con camiseta de tirantes y sandalias. Este precioso vestido midi calado de manga larga y aire bohemio es la mejor solución a tus dudas. (29,99 euros). Disponible en todas las tallas.

Que no falte en los complementos

Estas alpargatas color crudo de esparto son la muestra de que cuando una tendencia arrasa, ésta se propaga por todos los complementos: desde los más utilizados en el día a día como el calzado a los accesorios más llamativos. Quedarán bien con jeans, con falda o con vestido y las usarás hasta el final del verano. Solo necesitas tenerlas en tu armario. (39,99 euros).

