22 abr 2019

Compartir en google plus

Lo de Vicky Martín Berrocal y Zara no tiene límites. La diseñadora no deja de sorprendernos con las prendas más irresistibles del gigante de Inditex por las que todo Instagram enloquece. Solo ella sabe cómo moverse en el terreno 'low cost' para crear looks versátiles y sofisticados que funcionen tanto en el día a día como en los eventos más especiales. O, ¿acaso tenemos que recordar el partido que saca a todos los trajes de Zara que tiene en su armario?

Esta vez, cambiando de registro pero siendo muy fiel a su estilo, Vicky ha posado en Abu Dhabi con un vestido de Zara que se ha hecho viral. Tanto que la mismísima hija del presidente de Estados Unidos, Ivanka Trump, ya lució esta joya 'made in Spain' bajo la atenta mirada de sus casi cinco millones de seguidores en Instagram. Un vestido largo que ha traspasado las fronteras de la moda, y no solo porque siente de maravilla o porque sea muy barato, sino porque lleva el estampado tendencia de la temporada que se va a colar sí o sí entre las prendas favoritas de tu armario: los lunares. Un print muy sencillo pero que triunfa cada año con la llegada del buen tiempo.

Así que, si todavía no te has hecho con alguna de las prendas más bonitas de la primavera que llevas viendo meses en los escaparates de tus tiendas favoritas, ficha este vestido largo estilo camisero en color vainilla con lunares en tono tierra que va a salvar cualquier 'outfit' de última hora. Vicky Martín Berrocal lo ha combinado con unas sandalias planas pero nosotras también lo hemos visualizado tanto con unas cuñas como con las zapatillas blancas que tan de moda están entre las influencers y famosas.

Además, está muy lejos de ser el clásico vestido recto con el que te sientas "como un saco". El cinturón marca la silueta y hará que presumas de tipazo. La buena noticia: está disponible en todas las tallas (de la XS a las XXL) y solo cuesta 39,95 euros.

Vestido largo lunares de Zara. (39,95 euros). pinit zara

No te pierdas...

- Vicky Martín Berrocal triunfa con el traje de Zara que mejor sienta

- El total look de Zara más irresistible de la primavera

- Estos vaqueros de Zara te harán tipazo por menos de 20 euros