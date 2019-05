16 may 2019

Una vez más, las nuevas tendencias siguen recreando aquellas modas que jamás pensaríamos que iban a rescatarse: primero fueron las hombreras, luego los pantalones de campana y parece que ahora ha llegado el turno del pañuelo anudado a la espalda en forma de triángulo y con caída sobre el ombligo. Sí, ese que le vimos lucir en el escenario a la mismísima Britney Spears o a Chistina Aguilera y que conquistó todos los armarios en la década de los 90.

¡Ha vuelto! Y ya ha conquistado a algunas de nuestras influencers favoritas. Una de ellas ha sido la hermana de Marta Lozano (María José Lozano). La joven influencer ha lucido esta nueva versión de top retro durante su viaje a Cuba y con un pañuelo de Chanel, con ese clásico estampado de cadenas.

Si tú también estás pensando en recuperar esta tendencia para tus looks más veraniegos pero este tipo de pañuelo se encuentra alejado de las posibilidades de tu bolsillo ¡tranquila! Solo necesitarás un pañuelo estampado con algún diseño que te guste, una vez hayas dado con él solo tendrás que doblarlo en diagonal hasta que quede una forma triangular y atarlo en la espalda con un nudo.

El objetivo es que quede como un look improvisado, pero lo cierto es que este tipo de tops no favorecen por igual a todos los cuerpos, ya que requieren una constitución muy concreta. Pero ¡que no cunda el pánico! porque algunas firmas low cost ya han logrado versionarlo con tirantes incluidos y a precio low cost como hemos fichado en Bershka. Una opción mucho más cómoda para el resto de figuras:

Top con estampado tipo bandana, 12,99 euros. pinit Bershka.

¿Te atreverías a lucirlo este verano?

