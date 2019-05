16 may 2019

La tendencia beauty de la temporada primavera-verano dice que ha llegado la hora de arriesgar con tu maquillaje de ojos, y no se nos ocurre mejor época para lucir una mirada intensa y colorida que esta. Pero... ¿Todavía no sabes cuál es el tono que está triunfando entre las influencers? Pista: se trata de un look que nos traslada automáticamente hasta la mágica ciudad de Marrakech de la que, sin duda, podemos destacar los colores cálidos de las plazas, mezquitas y riads que se imponen entre sus cáoticas calles.

Fue justo allí donde se celebró hace unas semanas el desfile de la nueva colección crucero de Dior al que acudió la instagramer Marta Lozano. Y con el espectacular paisaje de Marrakech de fondo, ha desvelado en exclusiva a Mujerhoy cómo consigue el makeup más buscado de la temporada.

Marta eligió para acudir al desfile un smoky eyes en tonos rojo tierra con el que consigue dar profundidad y contraste a la mirada. La influencer valenciana conoce muy bien los trucos para agrandar su mirada con sombras de ojos, y este es otro de ellos. Para conseguirlo utiliza la paleta Dior Backstage Eye Palette en el nuevo tono 003, que ofrece múltiples posibilidades a la hora de realizar un look en tonos rojos.

Marta Lozano ha conseguido este look en tonos rojizos con la paleta Dior Backstage Eye Palette. pinit jordi roca

Copia paso a paso el maquillaje de Marta Lozano

El truco de Marta Lozano para que las sombras le aguanten duramente más tiempo consiste en aplicar en primer lugar la base incluida en la paleta para matificar todas las imperfecciones del párpado y aislar a la piel de las partículas de color. "No es necesario aplicar el primer hasta las cejas, lo imporantante es cubrir el párpado movil, incluida la cuenca del ojos", explica Marta.

El segundo paso consiste en crear una base sedosa y unificada gracias a una sombra clara que va a permitir fundir y trabajar mejor los pigmentos. Utiliza el tono arena dorada de la paleta y aplícalo hasta el nacimiento de la ceja y sobre el lagrimal para dar luz al rostro.

Marta Lozano aplica la sombra de ojos rojiza desde el centro del párpado móvil hacia fuera con un pincel. pinit jordi roca

Después elige un tono marrón caramelo o marrón chocolate, ambos de textura mate, y añade un toque rojo en el centro del párpado móvil para extenderlo de la mitad hacia fuera. "Aconsejo a las menos expertas depositar el producto con la yema del dedo para después extenderlo con un pincel específico", comenta. Ficha el pincel nº 21 de la colección Dior Backstage para tu neceser de maquillaje.

1. Paleta Dior Backstage Eye Palette en el nuevo tono 003. 2. áscara de pestañas Diorshow Pump’n Volume. pinit d.r.

La instagramer finaliza su maquillaje de ojos aplicando varias capas de la máscara de pestañas Diorshow Pump’n Volume. Una vez realizado este look llega lo más importante: ¿qué otros tonos combinan con los rojizos? Marta Lozano recomienda los polvos de sol para las mejillas y un toque de brillo sin color para los labios con el Dior Addict Lip Maximizer 003, un plumper con ácido hialurónioa que que deja un efecto relleno en la boca muy sexy.

1. Pincel para sombra de ojos nº21. 2. Polvos terracota. 3. Addict Lip Maximizer 003. Todo de Dior. pinit d.r.

