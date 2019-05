14 may 2019

Si hay una tendencia de calzado que esta primavera se ha impuesto por encima de las demás, esta es sin duda las botas de estilo cowboy. Un calzado en el que no falta ese toque country y folk capaz de dar estilazo en segundos a cualquier look y que esta temporada ha conquistado los armarios de nuestras influencers favoritas. Pero cuando pensábamos que el buen tiempo y las altas temperaturas darían paso definitivamente a las sandalias, parece que Paula Echevarría nos ha evidenciado que las botas de estilo vaquero aún van a darnos mucho de que hablar lo que queda de primavera y puede que continúen también este verano.

La it girl las ha lucido en su último lookazo de Instagram pero eso sí, con uno de esos minivestidos ibicencos que conquistan nuestro armario cada verano. ¿El resultado? Un look de inspiración hippy y muy folk que nos parece súper favorecedor y perfecto para esta época del año.

De hecho, ya es la segunda vez que vemos a la actriz con estas botas, ya que también las lució con otro de sus vestidos de estilo hippy que le vimos recientemente en su blog.

Paula Echevarría las ha lucido también en otro de sus looks recientes. pinit Paula echevarría (blog)

Pero lo cierto, es que nada más verlas, nos ha venido a la cabeza el modelo de botas que no nos cansamos de ver en la mayoría de looks de otra de nuestras influencers favoritas: Alice Campello.

Así es, la mujer de Álvaro Morata las ha incluido en la mayoría de sus looks recientes y está claro que ya se han convertido en su nuevo imprescindible en el armario.

Además el modelo que luce Alice Campello es muy similar al que ha elegido en esta ocasión Paula Echevarría y el mismo que le vimos hace unos meses a María Pombo en su Instagram:

Un modelo en color marrón que pertenece a la marca de It Shoes y que aún se encuentra disponible en su web en todas las tallas y a un precio de 218 euros.

Lo sabemos... No son del todo asequibles para nuestro bolsillo, pero sin duda se han convertido en nuestro nuevo capricho (no low cost) para lo que queda de primavera y en todo un must entre las influencers.

Botas vaqueras marrones de media caña, 218 euros. pinit Itshoes.

¡Ya se han ido directas a nuestra wishlist! ¿Y a la tuya?

