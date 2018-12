9 dic 2018

Como ella puede, ella lo lleva. El problema es que últimamente muchos de los que seguimos el estilo de la ‘influencer’ Dulceida venimos notando que se nos hace más que imposible copiarle los looks por el lujo de sus prendas. Atrás quedaron sus ‘outfits’ formados por firmas ‘low cost’ como Asos, Zara o Shein. Ahora, Dior, Chanel o Pinko forman parte de sus sofisticados modelitos del día a día.

Nos ha llamado especialmente la atención su último look, que acaba de mostrar a través de Instagram en un día lluvioso parisino. Ella, radiante como siempre. Nosotras, mirando cada una de las prendas que forman el modelito para ver si podemos hacernos con algo de ello. Error. No solo su jersey de Topshop está casi agotado, es que la cifra asciende a 110 euros. Del bolso nos olvidamos desde un primer momento porque cuesta 2.550 euros y no es precisamente un bolso al que vayamos a dar mucho uso, y las botas, las más famosas entre las ’influencers’ y las jóvenes de hoy en día, aunque tienen un precio asequible para el tipo de calzado que es (220 euros), hay firmas ‘low cost’ que ya han sacado su versión más asequible.

En definitiva, tenemos que dejar de mirar con lupa cada uno de sus looks e intentar, en la medida de lo posible, hacernos con uno parecido llevando otras firmas con las que nos sintamos cómodas y con las que nuestra economía mensual no se resienta.

