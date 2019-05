28 may 2019

Hay tendencias que jamás creíamos que volverían y que a pesar de generar rechazo en un primer momento han vuelto para quedarse, esto es lo que ha pasado con los pantalones de pata de elefante, las hombreras o los pantalones de ciclista de toda la vida. De hecho podemos afirmar que este tipo de shorts elásticos se han convertido en la nueva prenda estrella entre las influencers y ya han pasado a ocupar el mismo lugar que los míticos shorts vaqueros en la mayoría de armarios.

Algunas como Kendall Jenner, Kim Kardashian, Laura Escanes, la influencer Leonie Hanne o incluso Chiara Ferragni ya nos lo han confirmado incluyéndolos en la mayoría de sus looks.

Y esta vez Nagore Robles también ha querido apuntarse a este must con su último estilismo compartido en su cuenta de 21 Buttons. Nagore Robles ha preferido combinarlos con una blazer blanca de doble botonadura y con unos tacones con estampado animal print ¡Todo un lookazo!

Nagore Robles ha lucido estos shorts en su última publicación de 21 Buttons. pinit 21 Buttons.

Y lo cierto es que este nuevo look de la colaboradora nos ha generado aún más necesidad de hacernos con unos de estos shorts para este verano. Nos los imaginamos en nuestros looks de oficina más veraniegos combinados con alguna blazer finita, en nuestros looks de diario con un top cropped o incluso para ir de fiesta con alguna prenda brilli brilli... Todas las posibilidades que nos ofrecen estos shorts nos encantan y además conseguirlos te costará menos de lo que piensas.

De hecho muchas firmas low cost ya los incluyen en sus nuevas colecciones a precios súper asequibles, como los que ha elegido Nagore Robles que pertenecen a Sfera y que podrán ser tuyos por ¡solo 19,99 euros!

Pantalón ciclista en color negro, 19,99 euros. pinit Sfera.

¿Ya te has hecho con los tuyos para este verano?

