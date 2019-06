7 jun 2019

El pecho grande puede ser un incoveniente a la hora de vestir para algunas mujeres. En verano este problema aumenta a la hora de utilizar prendas ajustadas de tirantes o sin ellos ya que el efecto visual es que el pecho parezca aún mayor. Pues bien, María Pombo ha desvelado su secreto para conseguir todo lo contrario: hacer que parezca más pequeño y además es cómodo (y barato).

La instagramer, que se encuentra en Ibiza celebrando la despedida de soltera de su hermana Marta y de su amiga María, escogió para una de las noches de fiesta un top de tirantes blanco. A través de Instagram Stories explicó qué tipo de sujetador utiliza en estas ocasiones.

La instagramer durante una fiesta en Ibiza con un top de tirantes y el bandeau. pinit @mariapombo

¿El truco? Un bandeau básico que Pombo compra más pequeño de lo normal para que quede más ajustado y conseguir mejorar el efecto visual, que sea más cómodo y que además no se caiga. En concreto, mostró el que ella utiliza que es uno de Zara negro, pero que puedes encontrar en cualquier tienda y de diferentes colores.

La influencer admitió a través de la aplicación: "He probado muchos sujetadores sin tirantes y esto es lo único que me funciona". Los comentarios de sus seguidoras agradeciendo el truco no tardaron en llegar y muchas decían que no solo les había solucionado el verano, si no la vida.

