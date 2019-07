12 jul 2019

Vicky Martín Berrocal se ha puesto nostálgica. La sevillana ha subido a Instagram una foto de su viaje a Marrakech, el que hizo el pasado mes de marzo con su hija Alba. Allí, madre e hija desplegaron sus mejores looks, casi todos de Zara, que ya analizamos al milímetro. ¿Nuestros favoritos? El mono en color arena que llevó Vicky o este vestido beige con volantes de Alba, también de la firma de Inditex.

Pero el look que ha subido hoy no lo teníamos fichado hasta ahora -nos habíamos quedadon en su último look con vaqueros- y nos ha gustado igual o más que los vestidos de Zara. Se trata de un vstido de gasa con estampado tropical de hojas que Vicky combina con zapatillas blancas. Nosotras no queremos dejar pasar la ocasión de copiarle un estampado tan evraniego y hemos fichado en las rebajas de Cortefiel tres opciones que nos gustan tanto o más que la de Vicky.

La primera es con este vestido camisero en verde tropical, con hojas y flores en tonos naranjas y rosas. Es de largo tobillero y manga larga y te dará muhco juego de día con unas cuñas de esparto o bien unas sneakers metalizadas. Es de Cortefiel, costaba 79,99 euros y se ha quedado en 39,99 en las rebajas. La mala noticia es que hay tallas que ya han volado y solo está disponible en S y L.

Vestido estampado de Cortefiel para copiar el look de Vicky Martín Berrocal (39,99 euros).

Nuestra segunda opción es en la misma línea. También un vestido camisero largo pero, en este caso, con un estampado más grande en tonos naranjas y beige. Costaba 79,99 y con la rebaja, cuesta 39,99 euros. Eso sí, este modelo solo está disponible ya en tallas garndes, la XL y la XXL.

Es es otra opción de Cortefiel paar copiar el look de Vicky Martín Berrocal. Costaba 79,99 y en las rebajas, 39,99 euros.

Y ya por último, este otro en blanco y negro, de manga corta, con estampado de hojas tropicales y con un largo justo por debajo de la rodilla. Este no llega a los 25 euros: en temporada costaba 49,99 y con las rebajas se ha quedado en 24,99.

Vestido camisero de manga corta con estampado de hojas en blanco y negro, de Cortefiel (24,99 euros).

Cualquiera de las tres opciones nos parece una idea fantástica para incluir en tu maleta de vacaciones, sea cual sea tu destino. ¡Gracias por la idea, Vicky!