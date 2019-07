15 jul 2019

Hay combinaciones que nunca pensamos que llegarían a convertirse en nuestras mejores aliadas de estilo y sino que se lo digan a Marta Lozano que descubrió hace semanas la clave para combinar los lunares y el tie-dye, pero hay otras combinaciones como el rojo y el rosa que todavía a día de hoy siguen generando debate. De hecho hay quien compara ambos colores con el aceite y el agua o quién no ha escuchado alguna vez eso de "rosa y rojo patada en el ojo". Aún así esta microtendencia se está imponiendo cada vez más entre las influencers y de hecho hemos dado con un look súper veraniego en Instagram de Collage Vintage que podría hacerte cambiar de opinión, si es que aún no te has animado a combinar ambos colores.

¿La razón? Es uno de esos estilismos que nos llevaríamos con los ojos cerrados en nuestra maleta de vacaciones, es súper elegante y a la vez casual y la combinación de rosa y rojo que ha elegido podría ser la perfección personificada.

De hecho, Sara Escudero (así se llama realmente la influencer) ha preguntado a sus seguidores que opinen sobre esta combinación de colores y, como a nosotras, sus fans ya han caído rendidos antes este nuevo look de la instagramer: "Adoro la combinación de colores", "¡El rojo y el rosa quedan genial juntos!", "Una de mis combinaciones favoritas".... han sido algunos de los comentarios que hemos podido leer en dicha publicación.

Pero además de conquistarnos con su atrevida apuesta de colores, Sara Escudero nos ha dejado sin palabras con la espectacular silueta que crea este conjunto de falda larga acampanada y top tipo bandeau con detalle de lazo.

Y es que al tratarse de una falda de tiro alto estiliza al máximo la cintura y al tener un diseño largo que deja a la vista los pies, es perfecta para combinar con unas sandalias de tacón como ha hecho la influencer y añadir visualmente unos centímetros más a tus piernas.

El top por otra parte, es ideal para estilizar la zona del escote y los hombros.

Nosotras por el momento no nos hemos podido resistir a fichar este conjunto de la firma Posse que aún sigue disponible en la web de la marca.

Top bandeau con lazo en color rosa (unos 88 euros) y falda en color rojo modelo Mikoh (unos 211 euros). pinit Posse.

Una vez más Sara Escudero nos ha vuelto a dar toda una lección de estilo de cara al verano ¿Y tú? ¿Te atreverías a lucir esta atrevida combinación de color?

