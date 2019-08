9 ago 2019

Seguro que eres de las que ya te has hecho con una de las camisetas de dibujos animados que inundan las tiendas y famosas como Aitana y Nagore ya se han rendido a ellas. Las firmas han apostado por incluir en sus nuevas colecciones prendas con los personajes y lemas de muchas de las películas de Disney y sin duda la ropa de El Rey León es la más reclamada. Si hemos acertado y eres de las que ya tienes en tu armario una camiseta con Simba, Blanca Nieves o Aladdin, o si por el contrario, todavía no tienes ninguna, Pull&Bear tiene la solución. La firma tiene a la venta un sinfín de camisetas animadas y propone 4 looks diferentes en las que incluirla para que puedas llevar la tuya favorita con estilo y en diferentes ocasiones.

1. Con falda midi y sandalias

Puedes conjuntar la camiseta de El Rey León con una falda midi. pinit pullandbear.com

La falda satinada midi es una de las prendas del verano y es probale que en tu armario haya una del estilo. La firma de Inditex propone conjuntar esta camiseta gris de El Rey León de Pull&Bear que cuesta 12,99 euros con una en color naranja y unas sandalias, aunque también puedes escoger unas sneakers si prefieres ir más cómoda.

2. Con bermudas y sneakers

Conjunta tu camiseta animada de Pull&Bear con unas bermudas y sneakers. pinit pullandebear.com

Para un look más de día a día, opta por combinar esta camiseta de Simba de Pull&Bear y que cuesta 12,99 euros con unas bermudas vaqueras, otra de las tendencias del verano. Si lo prefieres puedes escoger unos shorts vaqueros y añade unas zapatillas para conseguir un outfit de lo más cómodo.

3. Con jeans y sandalias

LA camiseta animada la puede combinar con jeans y sandalias de tacón. pinit pullandbear.com

Esta camiseta de Wonder Woman que cuesta 15,99 y puedes encontrarla en Pull&Bear la puedes conjuntar con unos vaqueros rotos y unas sandalias de tacón malvas para dar un toque más elegante y arreglado al look. Puedes buscar tu versión favorita añadiendo cualquier tipo de jean y unas sandalias más planas para que sean más cómodas.

4. Con mini falda y sandalia plana

Conjunta la camiseta de villanas de Pull&Bear con una mini falda y sandalias. pinit pullandbear.com

Esta es una de las camisetas animadas más originales de Pull&Bear. Con las villanas más famosas de Disney y la frase: "Todos tenemos un amigo que es un poco malvado", puede conseguir un look romántico al añadir una mini falda de estampado de flores y unas sandalias tipo mule planas. Esta cuesta 12,99 euros y nos ha parecido ideal.

Toma nota y escoge el look que más te identifique y adáptalo a tus gustos y a la ocasión en la que decidas utilizarlo. Lo que es cierto, es que no puede faltar en tu armario una camiseta de dibujos animados ni este verano, pero tampoco para el otoño.

