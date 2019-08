13 ago 2019

Es indiscutible que Paula Echevarría es una de las mujeres más admiradas por su estilo en nuestro país. Tanto, que su cuenta de Instagram se ha convertido en un auténtico referente y la actriz se ha convertido en una de las 'influencers' más seguidas, amén de imagen de un sinfín de marcas. Cada uno de sus looks es estudiado con lupa y copiado por su legión de seguidoras (casi 3 millones en la red social de fotos) hasta agotar casi todas las prendas 'low cost' que luce. Sin embargo, ese estilo chic y sofisticado del que puede presumir hoy en día es fruto de una estudiada evolución sartorial que se hace aún más evidente si echamos un vistazo a la ropa que vende en su cuenta de Chicfy.

A finales de noviembre de 2018 la aplicación más famosa de compra-venta de ropa de segunda mano anunciaba a bombo y platillo que Paula Echevarría 'abría su armario' en Chicfy, y poco después nos enterábamos de que los beneficios de esta venta los destinaría a fines benéficos. Sin embargo, tenemos que reconocer que desde entonces, casi se nos había olvidado que podíamos vestir como la actriz a precios de ganga.





Hasta que hace unos días, fue la propia @pau_eche la que nos lo recordó en una de sus Stories de Instagram y volvimos a bucear entre prendas que ya no recordábamos que había llevado (incluso que se habían llevado alguna vez).

Captura de pantalla de la cuenta de Chicfy de Paula Echevarría pinit DR

El armario de Paula Echevarría en Chicfy es un auténtico viaje al pasado en el que no esperes encontrar sus grandes vestidos de alfombra roja (inolvidable aquel vestido verde de Dolores Promesas en los Goya, por ejemplo), ni tampoco complementos de lujo a precios de chollo. Como en el perfil de cualquier otra usuaria anónima, en la cuenta de la actriz hay mucho Zara, mucho Bershka, Mango, H&M, prendas incluso de la ya desaparecida Blanco o del súper 'low cost' Primark. ¡Incluso unas sandalias de Tex, la marca textil de Carrefour! Y sí, también hay bikinis de Calzedonia y algún zapato más que apetecible de Úrsula Mascaró.

Lo cierto es que recordamos pocos looks de la actriz (en su época pre-influencer) con las prendas que tiene a la venta en Chicfy, y las fotos en las que aparece ella misma con alguno de los vestidos, faldas o tops 'low cost' son de hace años. Eso sí, con un rango de precios que en la mayoría de los casos no supera los 20 euros, ¿quién no se da el gustazo de vestir como Paula Echevarría y a la vez apoyar una causa solidaria? ¡Claro que sí, guapi!