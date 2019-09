7 sep 2019

Cristina Pedroche ha vuelto de las vacaciones con las pilas cargadas. Después de disfrutarlas viajando junto a su marido Dabiz Muñoz -con foto polémica censurada incluída en la que él le tocaba los pechos a ella-, la presentadora se ha incorporado al programa 'Zapeando', en el que colabora cada día, y además ha anunciado que también participará en 'El Hormiguero'. Con tanto trabajo entre manos, Cristina ha cambiado un poco su forma de vestir y ha aparcadao (de momento) sus vestidos más sexys para apostar por outfits más cómodos que le permitan aguantar durante todas las horas del día.

'Esperando el fin de semana tal que así. Tranquilota', escribía Cristina en esta foto de Instagram. Y tranquila parece, cómoda también. Su look no puede ser más sencillo, pitillos negros, top blanco, cazadora vaquera y zapatillas (unas Puma, la firma con la que colabora). Pero hay un detalle que no nos ha pasado desapercibido. Se trata de la cazadora; no es una cualquiera, es una de Versace Jeans que está customizada con un tejido diferente al denim, con un estampado típico de la casa italiana.

Con esta prenda, Cristina nos ha demostrado que va a la última porque este otoño, las cazadoras vaqueras no se llevan como siempre, son mucho más originales. Y aunque exactamente la misma no le vamos a copiar (cuesta unos 400 euros en Versace Jeans), sí que hemos captado la idea y hemos buceado en el low cost para fichar una cazadora vaquera diferente, original y, sobre todo, muy asquible. Y no hemos encontrado solo una, tenemos tres.

Cazadora vaquera d ela nueva colección de Zara (29,95 euros). pinit zara

La primera opción diferente la tenemos en Zara. Una cazadora corta que tiene su punto original en las mangas: abulllonadas y con mucho volumen, casi como si fuera una camisa. Esta cuesta 29,95 euros.

Cazadora vaquera de la nueva colección de Bershka. pinit bershka

Una de las más originales es, sin duda, esta que proponen en Bershka. Es mitad cazadora vaquera y mitad bomber, con espalda acolchada que recuerda a estas cazadoras militares y detalles del mismo tejido en los puños. Esta son 39,99 euros.

Cazadora vaquera de la nueva colección de Stradivarius. pinit stradivarius

Vale que este modelo no es tan original como los anteriores pero esta es la tendencia rotunda de este otoño en cazadoras vaqueras. Larga y con cinturón. Ya la han llevado hasta actrices de Hollywood, por algo será. Nuestra elegida es esta de Stradivarius que cuesta 35,99 euros.

Cazadora vaquera de la nueva colección de Mango. pinit mango

Y por último te proponemos esta de Mango, la más parecida a la que lleva Cristina Pedroche solo que en lugar de motivos de pañuelo, tiene estampado de rayas. Su precio es de 39,99 euros.

Estas son las propuestas del low cost pero también te puedes customizar tu cazadora de siempre con algún parte o, incluso, con pañuelos. ¿Te atreves?