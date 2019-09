17 sep 2019

No hay básico que se ponga que no se agote en cuestión de horas. El último caso de rápida desaparición de una prenda elegida por Cristina Pedroche lo vivimos ayer: en cuanto la presentadora de La Sexta subió el vídeo en el que muestra el look que llevará en "Zapeando", sus fans se lanzaron a comprarlo. Total: que se agotó en cuestión de horas. No nos extraña: se trata de un vestido de punto ajustado y corto (súper sexy), con un original cuello adornado con una cremallera, que es un básico de otoño e invierno súper versátil. En realidad, fuciona como un folio en blanco: resalta todo lo que le acompañe, ya sea una prenda de abrigo, o los complementos. Y lo mejor es que estiliza muchísimo.

La versión en marrón del vestido de Capriche que lleva Cristina Pedroche. pinit CAPRICHE

Desafortunadamente, ya no queda ningún vestido, ni tan siquiera similar, en la firma de cabecera de Cristina Pedroche, Capriche. Sí podemos optar por una versión en color marrón que, aunque sigue funcionando, no es tan versátil como la negra. Se trata del vestido Goswell, prácticamente una segunda piel, y cuesta 39,90 euros. No sabemos a ciencia cierta si Capriche repondrá la versión negro que tan bien sienta, por eso hemos optado por rastrear en otras marcas diseño similares de este básico invernal. Y hasta la talla 54.

UN clon con cuello alto del vestido negro agotado de Cristina Pedroche. pinit ZALANDO

El primer vestido que nos ha llamado la atención es este diseño súper ajustado, también segunda piel, pero con un abrigado cuello alto. Es un básico de la marca Missguided que encuentras en Zalando por un precio diez: 29,95 euros.

Una versión con manga corta del vestido que se ha agotado en cuanto Cristina Pedroche lo llevó en televisión. pinit ZALANDO

Por exactamente el mismo precio y también en Zalando, la marca Cotton On tiene un diseño en canalé finísimo y silueta ajustada ideal para las que prefieran la manga corta. El minivestido se llama Lottie y es un poco más corto que el de Cristina Pedroche.

Una opción no tan ajustada y hasta la talla 54 del vestido básico de punto negro que lleva Cristina Pedroche. pinit ZALANDO

Un error común a la hora de vestir los cuerpos curvilíneos es huir de los diseños ajustados. Sin embargo, resaltar las curvas siempre es mejor idea que ocultarlas tras volúmenes inciertos. Este diseño deEven&Odd Curvy (también en Zalando y hasta la talla 54) no es tan ajustado como el de Cristina Pedroche, pero delinea la silueta suficientemente y, además, tiene un bonito escote barco (29,99 euros).

Una versión mucho más abrigada del vestido básico de punto que Cristina Pedroche nos sugiere para nuestro fondo de armario. pinit ZALANDO

Este diseño es perfecto para los meses de frío que se avecinan: está confeccionado en un punto más grueso y posee un poco más de holgura que el que Cristina Pedroche ha agotado en Capriche. Está firmado por Noisy May (lo tienes en Zalando) y cuesta 37,95 euros.

Una última versión curvy del vestido de punto negro básico que llega hasta la talla 54. pinit ZALANDO

Por último, otro vestido que encontramos en todas las tallas, confeccionado por Vero Moda Curve. Tiene una silueta más ajustada que el diseño en talla grande anterior y un cuello redondo mucho más fácil de vestir. Precio: 43,99 euros.