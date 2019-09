23 sep 2019

Este temporada, la moda no puede estar más polarizada: tenemos el maximalismo de los estampados y colores contrastados y, paralelamente, las líneas sencillas y depuradas de un minimalismo que reclama colores básicos y tejidos monocolor. Lo mejor de esta última tendencia es que podemos recurrir a básicos que ya tenemos en el armario (las camisas blancas, el traje de chaqueta gris o negro, el 'little black dress'), aunque perdamos la pequeña satisfacción de estrenar que impulsa casi todas nuestras compras. No hay problema. Zara está lanzando una serie de piezas clave (pero baratísimas) con las que recuperar la sensación de nuevo.

Un sencillísimo top de punto puede cambiar totalmente el aspecto de la clásica camisa blanca. pinit ZARA

Una de las prendas más accesibles y originales que nos ayudan a transformar y actualizar una sencilla camisa, por ejemplo la blanca, masculina y oversize, es este top de punto con escote recto (12,95 euros). Funciona como un ligerísimo corsé que ciñe el pecho, con la opción de llevar la camisa desabrochada para que el efecto sea aún más sofisticado.

Este top de Zara con una originalísima espalda permite actualizar camisas de tu fondo de armario fácilmente. pinit ZARA

Una segunda opción aún más sofisticada recurre a este fantástico top, un diseño que recuerda a un peto de protección para el entrenamiento de la esgrima o de un uniforme militar. Al tener una estructura más rígida, ciñe aún más la silueta y contrasta de manera espectacular con los volúmenes de una camisa oversize.

Aspecto posterior del top de Zara que transforma totalmente cualquier camisa. pinit zara

En realidad, este top guarda en su espalda el secreto de su espectacularidad, pues vemos que cubre solo la mitad de la espada gracias a un originalísimo diseño con aberturas y un cinturón. El top (29,95 euros) lleva cuello redondo, manga sisa y cierra con botones y una cremallera oculta en la costura.

Uno de los cinturones más deseados, por su tamaño XXL, de la nueva colección de Zara. pinit zara

Sin embargo, la opción más fácil y que la tendencia recomienda sin cesar esta temporada es recurrir a los cinturones. Se trata de buscar esa silueta ochentera de cintura mínima y hombros disparados, a ser posible con un diseño XXL. Buscamos las grandes proporciones y la fortaleza de cinturones que nos permitan ajustar tanto camisas livianas como sobre camisas de piel, chaquetas de punto, americanas o abrigos.

Una pieza clave en el armario de esta temporada: un cinturón fajín o cinturón ancho. pinit ZARA

Uno de los cinturones favoritos de la nueva colección de Zara es este tipo fajín, con cierre a presión y pasador metálico (17,95 euros). Posee un espectacular diseño minimalista que no renuncia a su detalle de estilo: las dos proporciones de los dos extremos del cinturón resultan súper originales sobre cualquier prenda.