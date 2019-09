19 sep 2019

Vanesa Lorenzo no deja de conquistarnos con todos y cada uno de los looks que comparte en Instagram y es que todos acaban convirtiéndose en nuestra nueva inspiración, sobre todo a la hora de elegir esos looks perfectos para ir a la oficina. Y esta vez la modelo ha vuelto a conseguirlo y además con un look que ya planeamos llevar para estos últimos días de verano, en los que el sol y una ligera subida de temperaturas nos de la excusa perfecta para lucirlo.

Y es que esta vez la modelo ha apostado por el estilo oversize, que esta temporada ha pasado a convertirse en el gran protagonista y además lo ha hecho a través de una de las prendas más atemporales: la camisa blanca. En esta ocasión Vanesa Lorenzo ha preferido la comodidad de las prendas holgadas y no ha dudado en combinarla con una falda larga con cierto estilo boho en un tono amarillo súper llamativo.

Un look de entretiempo con el que la modelo nos ha vuelto a convencer y en el que ya pensamos inspirarnos de cara a nuestros próximos estilismos de diario. Pero también nos imaginamos llevándolo a la oficina con unas sandalias de tacón para los últimos días de calor o con unos botines o Converse para los días más fresquitos.





Vanesa Lorenzo compartió este look en uno de sus recientes stories de Instagram. pinit Instagram.

Además esa combinación de falda con camisa blanca básica nos parece súper femenina y la excusa perfecta para alargar la vida de nuestras faldas midi veraniegas, al igual que lo pensamos hacer con los vestidos de verano después de ver el truco de Sincerely Jules para no sacarlos del armario este otoño.

Pero si la camisa por fuera no te convence ¡tranquila! porque este look también queda genial con la camisa anudada en la parte de la cintura. Este detalle renovará tu look y además te ayudará a compensar volúmenes afinando la cintura.

Nosotras ya hemos encontrado dos prendas perfectas en la web de Uniqlo y en H&M, para clonar este nuevo oiutfit de la modelo en versión low cost:

Camisa mezcla de lino con manga media (12,90 EUR) y falda en tejido plisado con brillo en color amarillo (39,99 EUR). pinit uniqlo/H&M.

¿Y tú? ¿Te atreves a copiarlo?