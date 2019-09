25 sep 2019

Compartir en google plus

El deseo de lucir el estilismo más bonito, sorprendente y espectacular nos está llevando a un punto en el que seguir la tendencia ya no es suficiente: ansiamos poner en marcha estilismos que nos destaquen tanto como si hubieran sido pensados por profesionales. Para desarrollar este buen ojo de moda, nada mejor que seguir atentamente a los estilistas de las tiendas del low cost, auténticos expertos a la hora de sacarle todo el partido a prendas que quizá no sean del todo sofisticadas en cuestión de tejidos y detalles. En Sfera, una tienda que nos gusta particularmente por la relación estilo/precio, hemos fichado tres looks que nos parecen un diez en estilismo. Tienen ideas que nos apropiamos desde ya.

Un mix de estampados al que no nos hubiéramos atrevido de no verlo en Sfera. pinit SFERA

El primer look ensaya un giro de proporciones interesantísimo a la tendencia minimalista: combina una blazer clásica de color marrón, con solapa y dos bolsillos (59,99 euros), con un chaleco confeccionado en el mismo tejido y color, sin solapa y con aberturas laterales (69,99 euros). La originalidad está en el largo del chaleco, por encima de la rodilla, de manera que sobresale y con mucho la longitud de la blazer. El resultado es espectacular.

Una combinación de colores y texturas de alto impacto de Sfera. pinit SFERA

El segundo look de Sfera que nos ha llamado la atención luce un atrevimiento de estilo al alcance de todas: se la juega a un mix de colores francamente impensable. Pero queda estupendamente bien. Combina una blazer roja y negra con estampado en pata de gallo (49,99 euros), con un top en tonos marrones con cuello perkins, jaretas y estampado de leopardo (29,99 euros) y un pantalón recto de traje en un verde entre musgo y oliva muy llamativo (69,99 euros). ¿No es una locura?

Casi tanto como la que propone el tercer look, nuestro favorito. El abrigo de cuadros rosa (69,99 euros) es rústico, pero combinado con el sofisticadísimo vestido de rayas rosa y verde (25,99) se transforma. El toque de los pendientes amarillos (5,99 euros), rompiendo la gama de color, es top. Imprescindibles, eso sí, las sandalias de tiras negras. Vaya lookazo.