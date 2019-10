1 oct 2019

Compartir en google plus

El flechazo ha sido instantáneo. Zara acaba de lanzar un vestido que lo tiene todo para enamorarnos. Y apostamos que no va a durar demasiadas horas en todas las tallas: nos lo quitan de las manos. Se trata de un diseño espectacular por su color, un intenso morado, y su movimiento: está confeccionado en un tejido fluido y la falda tiene bastante vuelo. Pero lo que realmente nos ha robado el corazón es su aire totalmente mágico: sería el vestido que nos esperaríamos en una bruja contemporánea y fashionista. Es perfecto para acudir a cualquier fiesta de Halloween sin renunciar al estilo de tendencia.

El vestido morado de Zara que nos recuerda al look de una bruja retro. pinit ZARA

La clave de este aire mágico está en el cuello, subido y rematado en dos volantes, al más puro estilo victoriano. Este detalle retro junto al color, el color de las mujeres que conocen hechizos, sortilegios y filtros (y del feminismo), lo convierten en el perfecto uniforme de una bruja fashionista. Desafortunadamente, Zara no lo ha lanzado hasta la talla XXL, pero aún lo puedes conseguir hasta la XL por 59,95 euros.

Botas color camel en piel y de aire sententero de Zara. pinit ZARA

Aunque los estilistas de Zara han decidido adornarlo en algunas fotos con un collar corto de cadenas dorado, la verdad es que lo preferimos sin interferencias de bisutería. No le quitemos presencia a un look tan impresionante. Sin embargo, nos convence muchísimo la combinación con unas botas altas color marfil, pues nos llevan a la década de los setenta, la década esotérica por excelencia. La verdad: este look lo tiene todo.





VER 9 FOTOS El look definitivo de la temporada es vestido midi y botas

Las botas retro-setenteras están disponibles en Zara en todas las tallas, de la 35 a la 42. Se trata de un diseño en piel color camel, con la caña ligeramente caída y una cremallera interior. El tacón tiene 6,5 centímetros de altura y va totalmente forrado. El precio es pelín alto pero piensa que estamos ante una bota que no pasará jamás de moda: 89,95 euros.Y en piel, piel. Merece la pena..