Lo admitimos: el escenario ayuda mucho a que el look parezca fantástico. Está claro que los abigarrados luminosos de Tokio son capaces de subir el nivel de cualquier foto, pero hay que admitir que Lovely Pepa está fantástica con este sencillísimo vestido negro, que bien podría pertenecer a cualquier colegiala japonesa que estuviera haciendo pellas por el centro de la ciudad. Nos encanta además que no haya intentado hackearlo añadiéndole cualquier otra prenda. Con unas botas de inspiración militar y un sencillo bolso va perfecto. ¿Para qué complicar lo que no requiere de ninguna complicación?

Aún puedes aprovechar, en este entretiempo soleado, para lucir este 'little black dress' de manga corta como lo hace Lovely Pepa: sin blazer, chaqueta o cazadora. Lo de menos es el precio, pues es problable que estemos ante el vestido más barato de todo el low cost. Cuesta incluso menos de 13 euros: 12,99 euros. El único detalle que lleva es un cuello contrastado en blanco, parecido al 'cuello peter pan' o 'cuello bobo', pero en vez de redondo, con forma de pico. Le confiere un tono aniñado y retro fantástico.

Sin salir de Lefties, Lovely Pepa decidió combinar el vestido minimalista (y baratísimo) con el calzado más en tendencia de la temporada: unos botines. En este caso, para contrastar con un diseño tan aniñado, la influencer eligió una botón de inspiración militar confeccionado en charol, con los cordones en negro. El precio tampoco está nada mal: 29,99 euros.