10 oct 2019

Menuda sorpresa nos ha dado Teresa Andrés Gonzalvo esta semana. Nos ha descubierto unas gafas que ya no se ocupan solamente de los defectos de la vista, sino que van más allá. Su misión es protegernos de la nociva luz azul que emiten las pantallas (del móvil, de la tablet, del ordenador, del televisor gigante...). Moraleja: las que no tenemos miopía ni astigmatismo pero morimos por las gafas de tendencia ya no tenemos que inventar excusas para comprárnolas. ¡Viva! A Teresa le han venido, además, fenomenal. "Útimamente tenía la vista cansada y he descubierto estas gafas sin graduación para protegernos de la luz azul de las pantallas que son un puntazo", ha reconocido en su perfil de Instagram.

Teresa Andrés Gonzalvo presume de gafas de tendencia que protegen de la luz azul del móvil. pinit INSTAGRAM

La firma que las vende se llama Quay Australia y tiene infinidad de diseños de tendencia dotados con la tecnología Blue Light que bloquea la luz potencialmente dañina de las pantallas y ayudar a prevenir síntomas como dolores de cabeza o visión borrosa. Además, puedes llevar las lentes a tu optometrista y pedirles que le añadan tu graduación, en el caso de que sí precises corrección de la visión. El modelo que lleva Teresa Andrés Gonzalvo se llama Poster Boy Mini y tiene un precio más que asequible: 55 euros.

Otro de los diseños de gafas de Quay Australia, capaces de protegernos de la luz nociva de las pantallas. pinit QUAY AUSTRALIA

Las gafas de Teresa Andrés Gonzalvo nos encantan, pero nos quedamos con otro de los diseños de Quay Australia fantástico. Se llama Stranger y lleva una gigantesca montura cuadradas en color rojo manzana o rosa suave. Como el resto de la colección, bloquean la luz HEV potencialmente dañina de todas las pantallas para evitar la fatiga ocular digital. y también puedes llevarlas al oculista para que les ponga tu graduación. El precio es aún más barato: 44 euros. Pero, cuidado, los gastos de envío son elevados. Unos 30 euros.