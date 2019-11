22 nov 2019

Si ya hemos superado la fobia de mezclar azul marino con negro o rojo y rosa (es más, ahora nos encantan las dos), podemos empezar a subir el nivel y atrevernos con composiciones mucho más arriesgadas. Porque siempre estamos a favor de probar: quien no arriesga, no gana. Si no, que se lo digan a Sara Carbonero, tan fan de los colores básicos, que el otro día se puso un jersey flúor y arrasó en Instagram.

Por eso, nosotras te proponemos una mezcla bonita y llamativa donde las haya, el rojo con morado. Vale, no se nos ha ocurrido a nosotras, la hemos visto en el street style de Copenhague. Las nórdicas van un paso por delante pero vamos a aprovechar su ventaja y la vamos a convertir en la nuestra, así tenemos margen para buscar opciones. Las hemos encontrado.

La clave del look está en el orden de los factores que, en este caso, sí altera el resultado. El color rojo va siempre en la parte de arriba y el morado en la de abajo para que el mix funcione a la perfección. Y la tendencia también dicta prendas concretas: un jersey de punto y una falda de raso midi. Si seguimos todas las normas al pie de la letra no habrá margen de error.

Jersey de & Other Stories para nuestra mezcla perfecta de rojo y morado (89 euros). pinit & Other stories

Empezamos por el jersey. Este modelo de & Other Stories nos ha enamorado nada más verlo por el corte original de sus hombros, ligeramente caídos, y sus mangas con volumen. Importante: hay que llevarlo por dentro de la falda.

Falda midi de Zara en tono Berenjena (39,95 euros). pinit zara

La falda midi perfecta también la tenemos más que fichada. Es este modelo de Zara (cuesta 39,95 euros) que hay desde la XS hasta la XL. Lo mejor es comprarse una talla más de la habitual para poder meter el jersey por dentro y que no quede demasiado ajustado.

Añade al look unas botas cowboy y y un abrigo camel y tendrás el mejor look de tendencia para las 24 horas del día.