19 nov 2019

Es hora de empezar a buscar el look perfecto para las fiestas de Navidad. Varias son las tendencias que cada año llegan para estos días: lentejuelas, terciopelo y tonalidades oscuras y brillantes reinan en las nuevas colecciones. Sin embargo, este año el color estrella es el morado. Las influencers ya lo han demostrado con looks de lentejuelas en este tono y hasta las royals han hecho de él su color favorito. El vestido que llevarás en Nochevieja o el look que vas a vestir en la cena de Navidad tiene que tener el morado como protagonista, y si no has visto la falda plisada de Zara y el vestido perfecto de Mango que cuesta menos de 40 euros, atenta al vestidazo que ha llevado Karlie Kloss confirmando esta tendencia.





La modelo fue una de las celebrities invitadas a la gala honorífica de Nueva York. Para dicho acto, Karlie apostó por el morado y acertó de lleno. Escogió un vestido satinado largo de corte recto y escote asimétrico que combinó con unas sandalias y un minibolso plateado. Una prenda sencilla que firma Cushine a la que añadió un look beauty con la melena peinada hacia un lado y ligeramente despeinada y un labial nude de Estee Lauder. Karlie Kloss consiguió un look de invitada de otoño ideal y de esos que no dudamos en copiar.

Karlie Kloss con un vestido satinado morado de Cushine.. pinit gtres

En las nuevas colecciones han entrado numerosas prendas en color morado, pero ha sido en Guess donde hay disponible un vestido similar al de Karlie. Un vestido largo con escote barco en el mismo tono que cuesta 181 euros. Sin embargo, si lo tuyo son más los vestidos cortos en el Bershka hay varios modelos de lentejuelas y en Pull&Bear hay uno ideal que también puedes usar en el día a día y que ya ha enamorado a Grace Villarreal.