20 nov 2019

Estamos encantadas de que Sara Carbonero, poco a poco, publique más fotos en Instagram. Y más aún si son como esta, con looks arriesgados a los que no nos tiene nada acostumbradas. Ella es más de estilismos básicos, con abrigo y botas militares o falda plisada con cazadora de cuero. Nada del otro mundo y cero riesgo. Hasta ahora, que ha publicado en su perfil una foto con dos prendas sorprendentes: un jersey flúor y un gorro de lana. Ella es más de sombrero de ala ancha así que no podemos hacer otra cosa que no sea aplaudirla. Hay que arriesgarse para ganar y Sara ha ganado.

Lo ha hecho con un jersey flúor de su web, Slow Love, de punto grueso en un color que nos encanta para alegrar los grises días de invierno. Para adornar el look, un gorro de lana con pompón y una pequeña greca en el frontal en naranja y verde. No hemos encontrado el jesrey en la web -puede que Sara se haya adelantado y lo reciban en breve- pero sí una chaqueta tipo cárdigan con remates en el mismo amarillo flúor que nos encanta. Cuesta 98,32 euros (está rebajada, costaba 142,50) y es de la marca Free People.

Esta chaqueta de Free People para Slow Love tiene un detalle amarillo flúor como el jersey de Sara Carbonero. pinit slow love

Si buscas algo más potente, hay una opción de Zara que es bastante parecida. Y cuesta mucho menos, solo 12,95 euros. Hay tallas desde la S hasta la M, con un tipo de punto diferente (como con pelito) y mangas acampanadas.

Jersey de Zara en tono flúor, 12,95 euros. pinit zara

Nosotras ya hemos tomado nota y vamos a hacer como Sara, darle al invierno un buen chute de color.