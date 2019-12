16 dic 2019

Hay dos axiomas de moda que nos hemos grabado a fuego en los últimos meses: que Tamara Falcó se ha convertido en la influencer revelación de 2019, y que si no tienes una sobrecamisa de cuadros en tu armario este invierno, no estás a la última. Pues bien, ¿qué pasa cuando la magia de Instagram une A y B en la misma foto? Pues que, efectivamente, conseguimos un look digno de imitación.





Después de ganar 'Masterchef Celebrity 4', Tamara Falcó se ha consolidado como una de nuestras 'instagrammers' de referencia gracias a estilismos tan inspiradores para las Fiestas como este vestido de lentejuelas, pero también dándonos sus claves de estilo con una prenda tan versátil como unos vaqueros. Y claro, como buena influyente, no podía faltar en su repertorio de looks la prenda más deseada de la temporada: la sobrecamisa de cuadros.

Tamara Falcó ya nos había sorprendido con una foto en Instagram muy sexy en la que solo lucía esta prenda. Sin embargo, esta vez da un paso más allá y mejora la prenda viral del invierno al elegir un modelo de inspiración 'folk' de Claudie Pierlot (565 euros) a medio camino entre una sobre camisa oversize y un abrigo fluido. Rematada con flecos en el bajo, nos encanta cómo la combina la diseñadora en un look monocolor con jersey de cuello cisne y pantalones de pana, aunque la propuesta de la marca, con el abrigo cruzado con un cinturón de cuero y vaqueros, nos parece de diez.