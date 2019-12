24 dic 2019

Puede que no sean la prenda más confortable para la estación más fría del año, pero la minifalda sigue siendo un must en cualquier armario que se inspire en las últimas tendencias. Y aunque no nos faltan diseños y propuestas, Paula Echevarría nos ha confirmado lo que parecía hace unos meses. El efecto piel es el acabado perfecto para apostar por un look casual perfecto para cualquier momento del día.

La última apuesta de estilismo de la actriz asturiana, que compartió con sus seguidores de Instagram, es un total look en color negro formado por una simpática sudadera, unos botines y la minifalda efecto piel. Con medias tupidas y bandolera a tono, el look de Paula Echevarría es un sí, por su comodidad, su sencillez y su versatilidad.

La actriz con la minifalda efecto piel pinit Instagram

La minifalda que escogió Echevarría es de Mango, y aunque actualmente no está disponible, la firma catalana tiene una versión muy similar que acaba de llegar a su catálogo. Con diseño cruzado y cierre lateral de nudo, esta minifalda negra tiene un precio de 29,99 euros y está disponible entre la talla XS y la XL.

La minifalda efecto piel de Mango. pinit Mango

En Bershka hemos encontrado otra minifalda negra en efecto piel que también es perfecta para los estilismos casual. Con cremalleras laterales y cinturón en plateado, esta minifalda es la compañera ideal de todo tipo de botas. Tiene un precio de 17,99 euros y está disponible entre las tallas XS y L.

La minifalda de Bershka, con cremalleras a los lados. pinit Bershka

En Zara su principal apuesta es esta falda corta de línea evasé con bolsillos delanteros de vivo con solapa y botones de presión a contraste en tonos dorados. Una versión muy original de una prenda tan socorrida como una minifalda negra. Esta tiene un precio de 19,95 euros y solo queda en la talla S.

La versión de Zara en línea evasé. pinit Zara

Nuestra última propuesta es la minifalda negra de H&M, cuyo principal detalle es la cremallera que la cruza de arriba abajo. Cuesta 24,99 euros y no hemos sido las únicas que nos hemos enamorado de ella ya que solo está disponible en la talla 38 y quedan pocos artículos.

En H&M con la cremallera que cruza la minifalda. pinit H&M

Y tú ¿te vas a unir a una de las tendencias del invierno en su versión más casual?