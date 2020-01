4 ene 2020

Con estas temperaturas solo podemos pensar en abrigos calentitos y jerséis confortables que nos proporcionen el calor que necesita nuestro cuerpo. Pero nunca es mal momento para tomar nota de nuevos estilismos que tal vez no son apropiados para esta época, pero que nos dan un look que no podemos desaprovechar.

El último en sumarse a esta lista ha sido el estilismo más casual, que Rocío Osorno compartió ayer en su cuenta de Instagram. La influencer sevillana apostó para su nueva publicación por un outfit sencillo y cómodo, pero lleno de estilo y tendencias. Un estilismo que bien merece que tomemos nota para cuando la meteorología lo permita.

Compuesto por un jersey de punto gris, un pantalón baggy con cintura paperbag y unas deportivas tipo calcetín, el estilismo de Rocío Osorno es una propuesta perfecta para una tarde de compras, una cena informal o, si lo completas con una americana, un look de oficina muy cómodo. Y aunque en la imagen no lo parece, sí, la influencer sigue embarazada.

En punto y con cuello alto de cremallera, todo un acierto. pinit H&M

El jersey gris con cuello alto de canalé y cremallera con anilla es de H&M y cuesta, rebajado, 11,99 euros. Está disponible en verde y en negro también, pero en cualquiera de sus tonos solo se puede comprar en la página web de la firma sueca y solo queda en la talla XS.

El paperbag en su versión denim con adornos de tachas. Un must casual. pinit Zara

Para encontrar el pantalón con tachas en las trabillas nos hemos ido hasta Zara, donde lo podemos encontrar en todas las tallas entre la 34 y la 44, ambas incluidas. Cuesta 25,95 euros y tiene el tiro medio con cintura elástica tipo paperbag. En la parte delantera tiene pinzas, y en la trasera bolsillos de plastrón.

La firma de Inditex ha versionado las deportivas botín más deseadas de la temporada pinit Zara

Las deportivas que luce Rocío Osorno pertenecen a Dior, pero también podemos encontrarlas en la última colección de calzado de Zara. Estas zapatillas tipo botín con tirador trasero y suela con volumen cuestan 35,95 euros y están disponibles entre los números 35 y 42.

Y tú, ¿te apuntas al último look casual de Rocío Osorno?