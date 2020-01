5 ene 2020

Compartir en google plus

Hay prendas que no están hechas para todos los estilos, y si no te gusta llamar demasiado la atención menos. Esta temporada, entre las tendencias de abrigo se ha puesto de moda un diseño tan confortable como llamativo, los plumas con efecto metalizado. Y en plena época de frío nuestras influencers favoritas no dejan de demostrarnos que es una tendencia que también ha llegado a la calle.

Nuria Roca y Laura Escanes se han puesto de acuerdo para demostrárnoslo, y lo han hecho con dos estilos diferentes, pero igualmente brillantes. Dos prendas de abrigo en acabado metalizado que lucen perfectas al sol de invierno, ya sea en Valencia o en Nueva York.

La presentadora valenciana compartió con sus seguidores de Instagram su propósito de Año Nuevo de hacer ejercicio en días alternos. Y al acabar su rutina compartió una imagen en la que le pudimos ver con una cazadora en tonos metalizados. Con cremallera e interior en color negro, no hemos encontrado la firma responsable de la prenda, pero sí hay varias en el mercado que merece la pena tener en cuenta. Y más en época de rebajas.

Entre las propuestas con más estilo está la de Laura Escanes, que aprovechó sus vacaciones familiares en Nueva York para estrenar el abrigo Felder Silver de la marca de ropa sostenible Ecoalf. El abrigo está fabricado íntegramente con tejido reciclado y cuesta 375 euros, aunque solo está disponible en la talla L.

La firma juvenil de Inditex es una de las que más ha apostado por este efecto. pinit Bershka

La versión low cost más parecida al abrigo de Escanes está en Bershka, aunque más que un abrigo es una cazadora. Con capucha y cinturón a tono, tiene un precio de 45,99 euros y está disponible en las tallas XS, S y M.

En versión puffy, mucho más desenfadada. pinit Bershka

En la firma juvenil de Inditex hemos encontrado otra versión de abrigo metalizada, una cazadora puffy. Es aún más corta que las anteriores y no tiene capucha. Cuesta 29,99 euros y está disponible en cuatro tallas, de la XS a la L.

La versión más discreta de la cazadora de Zara. pinit Zara

Otra de las propuestas ecológicas del metalizado es esta cazadora de Zara que pertenece a su colección sostenible Join Life. Cuesta 59,95 euros y solo queda en las tallas M y L. En realidad son dos cazadoras en una, ya que es reversible, y si por un lado es únicamente plateada, por el otro es algo más discreta con el azul cobalto y el ocre restándole presencia.

Y tú, ¿sabes ya cómo vas a sumarte al efecto metalizado?