29 ene 2020

En ocasiones los looks masculinos pueden ser una de las mejores opciones para las mujeres. Buscar inspiración el sexo opuesto es ya una de las opciones más acertadas a la hora de vestir y Grace Villarreal lo ha demostrado con el traje. El conjunto de pantalón y chaqueta es ese estilismo al que recurrir y con el que siempre vas a acertar. La nueva colección de Zara tiene uno perfecto para look de invitada, la Reina Letizia vistió uno que creó polémica y hasta triunfa en la alfombras rojas internacionales . todas recurren a él. Sin embargo este de Grace Villarreal supera nuestras espectativas de look casual.

La influencer quiso compartir con sus seguidores cómo se inspira algunas ocasiones para vestirse en su día a día. Explicó que suele entrar en Pinterest para buscar inspiración y que esa mañana vio una foto de un hombre en traje y decidió que quería vestirse como él. Por ello, acompañó su blazer gris favorita de corte oversize (se la hemos visto en varias ocasiones) con un pantalón ancho a juego y una camisa azul. Grace comentó que la camisa la vistió con los primeros botones desabrochados para darle un toque "más sexy y femenino".

Por último, completó el estilismo con unas zapatillas oscuras de plataforma. Un resultado ideal de inspiración masculina pero con su toque personal para no perder su esencia que gustó mucho a sus seguidores. La blazer es un modelo de Zara de rebajas que Grace lleva muy a menudo y que le sienta de maravilla. Además, no es la primera vez que la influencer se viste de hombre. De hecho, en otra ocasión confesó que le encanta vestir una blazer de su marido. ¡Nos apuntamos el truco!